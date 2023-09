Calcio Serie D: Bra batte Derthona nel primo turno di Coppa Italia, giallorossi avanti

Buon esordio stagionale per il Bra che batte il Derthona degli ex Daidola, Rossi e Merkaj nel primo turno di Coppa Italia Serie D. All'Attilio Bravi termina 2-1 in virtù dei gol di Pautassi e Musso che ribaltano il vantaggio iniziale di Gulli. Partita vibrante, con un'espulsione per parte (Manasiev e Giallombardo), tante ammonizioni e ritmi alti.

Ottima la partenza degli ospiti che passano in vantaggio al 13'. Autore del gol è Gullia, abile a capitalizzare un bel suggerimento di Manasiev. Poco prima Samb aveva impattato male, di testa, sul cross di Lacava, da posizione invitante. Il Bra (privo di Tos, Tuzza e Daqoune) soffre un po', Amaradio pesca Manasiev che mette alto poco dopo la mezz'ora di gioco. Con il passare dei minuti, tuttavia, i giallorossi crescono ed acquisiscono sicurezza. Al 37' arriva il pari giallorosso. Gerbino conclude di prima intenzione dopo una ribattuta della barriera su punizione di Marchisone, Sattanino è ingannato dalla deviazione di Pautassi: 1-1, risultato su cui le squadre vanno a riposo.

Derthona pericoloso in avvio di ripresa. Merkaj esplode il mancino, encomiabile l'intervento di Tchokokam. Primo cambio per Floris: out Matija, in campo Giallombardo. Svolta al 53'. Pautassi riceve da Marchisone ed entra in area, Tambussi lo stende: calcio di rigore. Dal dischetto Musso non sbaglia e fa 2-1. Fase concitata, Manasiev si fa ammonire per proteste e lascia i suoi in inferiorità numerica, essendo già stato sanzionato con un giallo nel primo tempo. Parità di uomini in campo ristabilita dieci minuti più tardi. Giallombardo entra duro su Rossi: anche per lui secondo cartellino e doccia anticipata. La squadra di Daidola ci prova con Casassa, il cui tiro dal cuore dell'area viene ribattuto. Ad un quarto d'ora dal termine finisce la partita di Musso, al suo posto Derrick Gyimah. Brivido finale: Toniato calcia ottimamente da fuori area ma trova la provvidenziale deviazione di Marchetti. 2-1 il risultato finale, giallorossi avanti nella competizione.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Steve Tchokokam, Magnaldi, Marchetti, Ropolo, Pautassi; Matija (51' Giallombardo); Vaiarelli (74' Mawete), Musso (76' Derrick), Marchisone (88' Giorcelli). A disp: Piras, Omorogbe, Stafa, Bosio, Baggio. All Floris

Derthona (3-5-2): Sattanino, Tambussi, Rossi (84' Todisco), Procopio; Lacava (70' Toniato), Gulli (63' Sacca), Giacchino, Manasiev, Amaradio (63' Casassa); Merkaj, Samba (70' Gueye). A disp: Cizza, Daffonchio, Andrini, Licco. All Daidola

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano; assistenti Francesca Pia Algieri di Milano e Andrea Adragna di Milano

Gol: 13' Gulli, 37' Pautassi, 54' Musso (rig)

Ammoniti: Gulli, Rossi, Manasiev, Ropolo, Amaradio, Giallombardo, Fogliarino, Tchokokam, Magnaldi

Espulsi: Manasiev al 55' per doppia ammonizione, 66' Giallombardo per doppia ammonizione