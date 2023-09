(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel paddock dell’autodromo di Monza, dove oggi si corre il Gp d’Italia di Formula 1 con la Ferrari di Carlos Sainz in pole position. La premier, come documentano le immagini di Sky Sport, viene accolta da Ben Sulayem, presidente della Fia. "Il tempio della velocità diventa per noi fonte di ispirazione. Abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione", ha detto la premier.