In presidio davanti al municipio di Alba per "la dignità di braccianti e migranti": "Le istituzioni ci incontrino"

Sabato 2 settembre il collettivo albese Mononoke ha organizzato un presidio, occupando l'ingresso del municipio di Alba. Si tratta della seconda iniziativa, dopo il corteo del 19 agosto per "la dignità dei braccianti e dei migranti". Le motivazioni sono espresse chiaramente: "Più di 30 persone dormono per strada ad Alba. Molti sono lavoratori immigrati sul cui sfruttamento si basa l'economia del territorio: braccianti che lavorano in vigna per 5-6 euro l'ora senza contratti regolari, lavoratori assunti con contratti precari e senza tutele dalle grandi imprese alimentari dell'albese i cui nomi conosciamo tutti. Lavoratori essenziali, a cui però vengono negati i servizi e le tutele di base, come un tetto e l'assistenza sanitaria".

Anche sui responsabili le idee del collettivo sono espresse in maniera netta in una nota: "Stato, Chiesa, aziende e organizzazioni di stampo mafioso (fornitrici di forza lavoro tramite cooperative più o meno legali che guadagnano decurtando gli stipendi) a nostro parere sono gli attori responsabili di questo scempio. Da una parte si muovono a rilento per (non) affrontare la situazione, aspettando la fine della stagione e la diminuzione delle presenze, mentre approfittano dell'indotto economico generato dallo sfruttamento. Dall'altra trattano le persone per strada come un problema di ordine pubblico, non mancando di criminalizzare ogni manifestazione di disagio e di rabbia provocata dalle loro politiche di abbandono ed emarginazione".

Il Comune di Alba, attraverso l'assessore con delega alle politiche sociali, Elisa Boschiazzo aveva spiegato quali fossero gli strumenti scelti per cercare di risolvere il problema: progetti mirati nazionali e locali, aiuto di cooperative e aziende per trovare soluzioni abitative valide, oltre a un confronto continuo con tutti gli Enti interessati. Anche la Caritas aveva lanciato un appello per "affrontare con decisione il problema, avviando soluzioni strutturali capaci di reggere nel tempo".

Il collettivo Mononoke, intanto, guarda avanti: "Un nuovo presidio sarà organizzato nei prossimi giorni con un obiettivo specifico: incontrare le varie istituzioni che fino ad ora hanno scelto il mutismo: Prefettura, Coldiretti, amministrazione comunale devono parlare coi diretti interessati e trovare soluzioni immediate".