A fuoco il van di "Keep Enchanted": corre sui social la solidarietà alla coppia di creator cuneesi

Una tragica disavventura, in una vita che di avventure è ormai da tempo pienissima. Così potremmo descrivere quel che è successo a Veronica Lenzi e Stefano Belmondo, in arte Keep Enchanted, coppia di content creator cuneesi che sperimentano ormai da quattro anni il vero significato della “van life”.



Nella giornata di sabato 2 settembre, infatti, è comparso sulla loro pagina Instagram un video in cui i due riprendono le conseguenze - disastrose – di un incendio scoppiato proprio all’interno del loro van, il Big Oz. Stefano e Veronica si trovavano nelle isole Lofoten e, tornati dopo un lungo trekking, hanno trovato il mezzo già in preda alle fiamme e al fumo.



Immediata la reazione, raccontano sul celebre social network: “Casa nostra sta bruciando, il nostro lavoro sta bruciando, i nostri sogni stanno bruciando. Frazione di secondi, attimi che sono sembrati eterni, ma abbiamo subito reagito. Ho preso l’estintore e mi sono lanciato nelle fiamme per spegnerle, mentre Veronichita si è fiondata dentro il market per prendere un altro estintore, sapendo che uno non sarebbe bastato”.



“Ora, provate ad immaginarvi la scena. Io ero dentro il corridoio con l’estintore in mano e le fiamme a pochi centimetri dalla faccia mentre Veronichita era fuori a riceversi cuscini a materassi infuocati che man mano cercava di allontanare sbattendoli forte a terra per placare le fiamme. Non chiedeteci come abbiamo fatto, come sia stato possibile, ma siamo riusciti a spegnerlo. C’era fumo ovunque, un odore fortissimo di plastica bruciata, era tutto nero. Abbiamo subito staccato l’impianto elettrico, chiuso il gas e svuotato tutto dai pensili e dal gavone”.



Dopo pochi minuti l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno contribuito a normalizzare la situazione e informato i due che altri 15 secondi senza un intervento concreto e per il van non ci sarebbe stato nulla da fare. In questi giorni Stefano e Veronica si sono anche appellati ai loro followers potenzialmente intenzionati a sostenerli nelle operazioni di rimessa a nuovo del van, con una campagna solidale.



Le cause reali, comunque, non sono state ancora non chiarite. “Purtroppo i danni ci sono, sono tanti, ma possiamo tornare in Italia con Big Oz e noi stiamo bene – conclude la coppia - . Questa è la cosa più importante”.