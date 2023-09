"Grazie alla ginecologia dell'ospedale di Verduno, al dottor Buda e a tutto il suo staff"

Gentile direttore,

Sono stata ricoverata nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno nello scorso mese di luglio.



Ritengo che questa divisione si distingua come esempio di eccellenza nella cura della persona:

in primo luogo per la competenza e professionalità del personale medico, del personale infermieristico e delle operatrici, che nelle cure applicano le più moderne tecniche di intervento, al fine di garantire al paziente il miglior sollievo e di consentire allo stesso un agile recupero post-operatorio.



Sulla base della mia esperienza posso dire che la professionalità si elevi ulteriormente per la gentilezza e l'umanità di tutto il personale: in diversi momenti - all'incontro con il primario e il medico dell'equipe, all'accoglienza del giorno di ricovero, al risveglio dopo l'intervento, durante le notti - le cure che mi sono state dedicate sono risultate ancor più efficaci perché sempre rivolte con un sorriso, modalità non più frequente negli ospedali..

Un sorriso è un piccolo gesto, ma aiuta tanto ad affrontare la paura che inevitabilmente si prova in una simile circostanza.



Colgo l'occasione per ringraziare in modo particolare il Direttore Primario dr. Alessandro Buda, che ogni giorno lavora con il suo staff per fare stare bene chi si sottopone alle sue cure, bene fisico e non solo. Alla Ginecologia non si è numeri, bensì persone.

Nicoletta