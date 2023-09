Il Centro studi sul paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato si presenta ad Alba: "Serve una continua riflessione"

Giovedì 14 settembre, alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio Comunale “Teodoro Bubbio” della Città di Alba, con la partecipazione dei sindaci di Alba, Treiso, Magliano Alfieri, Vinchio d’Asti e Rosignano Monferrato, sedi territoriali del sodalizio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Centro Studi sul paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato. Nel corso dell’incontro verranno presentate le attività del triennio 2024/2027.

La prospettiva mondiale assunta dal paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato pone la necessità di sviluppare una riflessione articolata sui temi del paesaggio, in una forma autorevole e scientifica e, al contempo, divulgativa. Il paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato costituisce infatti, con i suoi paesaggi vitivinicoli, un esempio eccezionale ed unico derivante dalla interazione uomo natura nel corso dei secoli, incentrato sulla cultura del vino e sulla sua filiera. Caratterizzato da un sistema collinare dai profili dolci, lungo cui si dispongono i filari di vite, è popolato da cascine e nuclei rurali, piccoli borghi d’altura, e da un patrimonio costruito di valore.



La sensibilizzazione al paesaggio, quindi, non si può intendere come un semplice travaso di conoscenze che rivelino ciò che è ma come un processo aperto ed interattivo che possa migliorare la disposizione delle comunità a percepire gli stimoli utili a capirlo. Da qui l’impegno del Centro Studi sul paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato per educare a capire il paesaggio attraverso un continuo processo di sensibilizzazione e riflessione.