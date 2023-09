Lavori su asili nido e scuole ad Alba: investiti oltre 265.000 euro

Si è trattata di un'estate ricca di lavori di manutenzione, di adeguamento e anche di investimenti per gli asili e le scuole albesi. Sono stati interessati da interventi l'asilo nido Ippocastano, le scuole dell'infanzia Pippi Calzelunghe, Collodi, Pollicino e Fenoglio.

L'intervento strutturalmente ed economicamente più importante per il Comune di Alba ha riguardato la scuola primaria Sacco: oltre 170 mila euro per l'adeguamento del locale a uso refettorio, il ripristino muratura e tinteggiatura, oltre al rifacimento della recinzione esterna. Un cantiere è stato avviato anche per opere sul piano terreno e il primo. Piccoli lavori di muratura e tinteggiatura hanno riguardato la scuola secondaria Macrino. Per l'acquisto di arredi per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie il Comune di Alba ha speso inoltre 30 mila euro.