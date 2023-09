Mondovì, 260 anni fa la dedicazione della cattedrale a San Donato

"Esattamente 260 anni fa, il 4 settembre 1763, monsignor Casati dedicava la Cattedrale a San Donato, santo patrono di Mondovì. Il vescovo Miragoli ha fatto memoria lo scorso 5 agosto, in occasione della festa patronale, della figura e delle opere di monsignor Casati e la forza che ebbe allora la dedicazione della Cattedrale.

A chi la guarda oggi, credente o non credente, l'imponenza dell'edificio ricorda la storia della città e la sfida del futuro: continuare, con costanza e umiltà, a costruire una comunità coesa, forte, orgogliosa del proprio passato e che sa 'fare squadra' anche quando, e può capitare, non si milita nella stessa parte".



Così il sindaco di Mondovì Luca Robaldo nel ricordare l'importante ricorrenza.