Mondovì, dall'11 settembre si modificano alcune linee del trasporto pubblico locale

“Una modifica che risponde alle istanze raccolte in questi tre anni di sperimentazione e che accoglie le esigenze dei cittadini”.

Così il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e l’assessore ai Trasporti, Gabriele Campora, alla vigilia della nuova rivoluzione del trasporto pubblico locale che riguarderà la città di Mondovì a partire da lunedì 11 settembre.

“Il nostro obiettivo è quello di favorire e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, specie in una città geograficamente estesa ed eterogenea come la nostra – continuano Robaldo e Campora – intervenendo, là dove è possibile, per risolvere difficoltà e problematiche. Con il nuovo assetto urbano, dunque, si semplificano i collegamenti tra la stazione e l’ospedale e si ritorna al Borgato attualmente non raggiunto da alcuna linea. Stiamo infine lavorando per rendere più efficiente il collegamento mercatale e cimiteriale attraverso un servizio a chiamata (e non più a conferma) che verrà sperimentato a partire dai prossimi mesi, già testato con successo in altre città della provincia”.

Diverse le modifiche che verranno attuate in collaborazione con il consorzio Grandabus, gestore del trasporto pubblico locale della provincia di Cuneo.

In particolare, verrà estesa la linea 1 Carassone–Ospedale con passaggi ogni 30’ anche a Breo, alla stazione ferroviaria, all’Altipiano e al Ferrone e verrà conseguentemente soppressa la vecchia linea 2 Breo-Stazione-Altipiano-Ferrone. Rinnovata, inoltre, la linea 3 Breo-Piazza con passaggi ogni 30’ (e non più ogni 20’) al Borgo Santa Croce, in corso Statuto e, come detto, al Borgato, attualmente non servito dal trasporto urbano. In tal senso gli orari di arrivo a Breo sono stati calibrati per limitare i tempi di attesa per l’interscambio con i bus della linea 1. Invariati, invece, gli orari della linea 4 che collega la stazione ferroviaria a Mondovicino.

Sono in corso di studio, infine, alcune modifiche pensate per sostituire l’attuale servizio a conferma nei giorni di mercato. Al vaglio dell’Amministrazione e di Grandabus, infatti, vi è l’attivazione sperimentale di un nuovo servizio a chiamata in tempo reale per il collegamento mercatale e cimiteriale, volto a soddisfare maggiormente l’utenza in termini di efficienza temporale e semplificazione della modalità di fruizione.

“In un periodo di continui cambiamenti che minano la serenità dei cittadini, come nel caso delle recenti norme antismog per autoveicoli le cui specifiche non sono ancora state chiarite del tutto – hanno concluso il sindaco e l’assessore ai Trasporti – come Amministrazione proseguiamo sulla linea della chiarezza, della semplificazione e dell’ascolto. In questa direzione, infatti, si inseriscono le misure di calmieramento dei prezzi del trasporto pubblico locale, le modifiche alle linee urbane sopra enunciate e le analoghe modificazioni al trasporto scolastico concordate con le famiglie e i dirigenti”.