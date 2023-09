Montaldo Mondovì si è fermato per ricordare Lambertus Ter Horst e Chain Fa Chang

Lutto cittadino e un minuto di silenzio oggi, lunedì 4 settembre, a Montaldo Mondovì, per ricordare Lambertus Ter Horst e Chain Fa Chang, che sono stati tragicamente uccisi lo scorso 16 agosto.

Il sindaco Giovanni Balbo e i componenti della sua amministrazione si sono ritrovati alle 12 per onorare la memoria di Bert, medico olandese che da anni frequentava la comunità montaldese e dell'amico, maestro ad Amsterdam, che era suo ospite insieme al figlio, che ora si trova in stato di arresto.

Una cerimonia semplice e sentita, che è stata organizzata in contemporanea alla celebrazione del rito funebre che si è svolto in Olanda.

“Una tragedia che ha toccato tutti noi.- ha detto il primo cittadino - "Oggi si celebrano i funerali di Bert, che viveva qua a Montaldo da qualche anno ed era molto conosciuto in paese, posto che aveva scelto per la tranquillità. Anche il suo amico, che è mancato con lui, avrebbe voluto acquistare casa a Motaldo che è sempre stato apprezzato proprio per la sua calma. Il nostro paese non deve essere ricordato per questo triste avvenimento, speriamo che fatti così non si verifichino mai più nel nostro territorio."