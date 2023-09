Nuova gestione per la palestra di roccia artificiale a Borgo San Dalmazzo

Nei primi giorni di luglio è stato firmato il contratto per effetto del quale la Ditta Globalmountain di Demonte effettuerà il servizio di gestione della palestra di roccia artificiale posta all’interno dello stabile ex officine Bertello, per un periodo di dodici anni.

Il nuovo gestore, che dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 3.000 euro, si è impegnato ad effettuare preliminarmente all’apertura al pubblico della struttura (che avverrà verso il termine dell’anno in corso) lavori di miglioria e sviluppo consistenti nello smantellamento delle vecchie pareti di arrampicata, la costruzione di nuovi 300mq di pareti boulder, l’acquisto di nuova materassatura ed il rinnovo dell’area reception.

L’affidatario della concessione sarà autorizzato a realizzare nell’ambito dei locali concessi in gestione uno spazio uso bar per i frequentatori della palestra, da allestire ed arredare a propria cura e spese, per la somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches, toast e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento.

“L'impianto, chiuso dall’estate 2019, è stato oggetto in questi ultimi anni di svariate procedure di selezione pubblica per la concessione in uso e gestione che non avevano ottenuto esito positivo – commenta l’Assessore allo sport Francesco Rosato – Siamo soddisfatti per essere riusciti a sbloccare una situazione che era ferma da tempo, anche a causa del Covid. La soddisfazione più grande è quella di iniziare questa collaborazione con persone di grande competenza e con un curriculum eccezionale. Ora speriamo che si riesca a mettere a disposizione degli appassionati la palestra nel minor tempo possibile augurando alla Globalmountain un BUON LAVORO”.

“Si riparte dunque finalmente col restituire alle cittadine e ai cittadini questa importante realtà borgarina – aggiunge la Sindaca Roberta Robbione - un altro punto del nostro programma amministrativo viene messo in atto. Auguriamo buon lavoro alla Globalmountain e ci aspettiamo che la palestra ritorni a crescere, a essere vissuta in pieno ed essere un punto di riferimento per tutto l’intero territorio”.

“Siamo veramente felici ed entusiasti di avviare questa nuova struttura di arrampicata, che sarà dotata di nuovissime pareti boulder adatte sia ai principianti che agli esperti. – conclude Simone Greci di Globalmountain - Il team sarà composto da noi Guide Alpine e da appassionati di arrampicata che saranno pronti a condividere la propria passione con gli amanti di questo bellissimo sport. Siamo sicuri che sarà un luogo perfetto per divertirsi e sfidarsi in un ambiente sicuro e stimolante”.