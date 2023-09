Cuneo: Provincia e Comune al lavoro per rendere più sicura la Sp 197, dove ha perso la vita Andrea Basso

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 31 agosto l’incontro tra gli organi provinciali e comunali in merito alla Sp 197, il cui svolgersi tocca le frazioni cuneesi di Passatore, Cerialdo e San Pietro del Gallo. Un tratto stradale tristemente tornato agli onori delle cronache lo scorso 18 agosto, quando vi ha perso la vita il giovane allevatore cuneese Andrea Riba .



All'incontro hanno preso parte il presidente della Provincia Luca Robaldo, il vicesindaco di Cuneo Luca Serale, l’assessore cuneese alla Polizia Locale Cristina Clerico, il collega alla Mobilità Luca Pellegrino e il comandante della Polizia Locale del capoluogo Davide Bernardi. Ma anche i tecnici della Viabilità di Provincia e Comune, e i rappresentanti dei comitati delle tre frazioni. Referenti questi ultimi che, nelle scorse settimane, proprio a seguito dell’incidente che costò la vita a Riba, avevano scritto a Manassero e Robaldo chiedendo con urgenza un intervento per regolare il traffico lungo la provinciale.



Al centro dell’incontro il tema della messa in sicurezza della Strada Provinciale 197 e dei provvedimenti necessari per moderare la velocità e rendere meno pericoloso il transito per veicoli, biciclette e pedoni.



Il tavolo ha vagliato le proposte emerse dai tecnici della Provincia e le ha presentate ai comitati, che dovranno vagliarle nel corso di questi giorni. Si attende una nuova riunione alla fine del mese di settembre.

“L’attenzione rispetto al tema è alta da parte sia dalla Provincia, sia dal Comune, vicini nella volontà di trovare una soluzione alla pericolosità di quella strada – ha commentato Serale -. Si stanno portando avanti ragionamenti su come abbattere il rischio. Non abbasseremo la guardia”.