Roddino vince il Piemonte Documenteur: "Esperienza incredibile che ha coinvolto tutti"

Una ola da stadio ha accolto l'annuncio della vittoria di Roddino del Piemonte documenteur 2023 con "La libera repubblica di Roddino". Storia singolare in cui il comune, per una questione burocratica, riesce a rendersi indipendente e a mandare in esilio il sindaco Marco Andriano, adottando anche una nuova moneta.

In realtà è stata la vittoria del gruppo, come ha confermato il presidente della Pro Loco Giancarlo Gilardi, che ha seguito i registi e la comunità: "È stata veramente una bella esperienza, ci siamo divertiti e i registi sono stato fantastici a raccontare con un falso documentario questioni che, però, riguardano da vicino il nostro paesino. Per questo la partecipazione, soprattuto degli anziani, è stata così sentita. Basti pensare che i festeggiamenti si sono protratti anche il giorno dopo la cerimonia di premiazione che è avvenuta a Monforte. Un grazie a tutti i volontari che in questi giorni hanno lavorato al progetto anche solo raccontando storie legate a quel film meraviglioso che è la vita di paese".

L'aspetto più importante, ora riguarda il futuro del primo cittadino. "Può rientrare dalle vacanze - scherza Gilardi- e non rischierà di essere arrestato". A ideare e girare la pellicola sono stati Francesco Tinarelli, Andrea Ventura e Marco Vivaldi