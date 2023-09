Strage operai: Gribaudo (Pd): ”La sicurezza non è un costo, ma una priorità"

"Bisogna invertire il paradigma e investire sulla sicurezza, sulla prevenzione, dando condizioni dignitose di lavoro. La sicurezza non è un costo, è una priorità. Subito". Lo scrive, in un tweet, Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd nonché presidente della Commissione d'Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

La parlamentare cuneese oggi si è recata a Vercelli, per prendere parte alla manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'incidente di Brandizzo: "Insieme ai sindacati per chiedere verità e giustizia per i cinque operai morti a Brandizzo", scrive Gribaudo.