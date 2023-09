"ViviMondovì": online il portale per muoversi in Città

Un portale apposito chiaro e semplice per capire come muovere all'interno della Città di Mondovì.

E' appena andato online il sito "ViviMondovì", una sezione creata appositamente dall'amministrazione per guidare i cittadini, anche alla luce delle recenti normative sui semafori anti-smog.

La guida è online, ma lo diciamo subito: una versione cartacea verrà inviata via posta a tutti i cittadini, per aggiornare anche chi non ha accesso a internet.

Sarà attivo inoltre anche un call center (cui risponderanno persone in carne e ossa e non voci registrate) appositi.

VIVIMONDOVI

Il sito ha diverse sezioni: traffico e viabilità, Ztl e aree pedonali, trasporto pubblico locale, agricoltura e riscaldamento e sport.

Oltre a riassumere le misure riguardanti i "semafori antismog", con una mappa delle strade in deroga, sempre percorribili, il cittadino può controllare anche la classe 'euro' del proprio veicolo.

Nelle sezioni ZTL e aree pedonali di Piazza sono elencate e classificate, con i rispettivi orari in modo chiaro; mentre per il trasporto pubblico sono riportate tariffe e orari, inclusi quelli della funicolare. Al fondo della pagina è possibile anche verificare dove si trovano parcheggi rosa, riservati alle donne in gravidanza o con bambini piccoli e le colonnine di ricarica per le auto elettriche.