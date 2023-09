Cuneo, incidente in corso De Gasperi: grave un'anziana donna

Grave incidente stradale a Cuneo, nella serata di oggi (lunedì 4 settembre).



Coinvolta un’automobile (una Panda guidata da una donna classe 1981) in transito lungo corso De Gasperi in direzione Borgo San Dalmazzo, e una donna anziana a piedi. Lo scontro è avvenuto poco dopo l’incrocio con via Monsignor Riberi: stando a quanto attualmente rilevato dalle forze dell’ordine intervenute, la seconda stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali (più informazioni, e più chiare, saranno ovviamente disponibili a seguito dei rilievi).



L’anziana donna è rimasta gravemente ferita ed è attualmente in serie condizioni di salute.





Sul posto l’emergenza sanitaria, che si è occupata dei coinvolti, la Polizia Municipale con tre pattuglie e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo: è stata disposta la chiusura del tratto di strada fino al termine dei rilievi.