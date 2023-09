Tre persone bloccate in un’ascensore all’ospedale "Ss Annunziata" di Savigliano

Pomeriggio particolarmente intenso quello cui sono stati chiamati i vigili del fuoco dei diversi distaccamenti di effettivi e volontari facenti capo al Comando provinciale cuneese.

Intervenuti nel capoluogo per la messa in sicurezza dell’auto coinvolta nell’incidente stradale verificatosi in corso De Gasperi ( leggi qui ), le squadre dei Vvf sono stati intanto impegnati a liberare tre persone rimaste bloccate all’interno di un’ascensore dell’ospedale "Santissima Annunziata" di Savigliano e per l’individuazione di una fuga di gas verificatasi presso un condominio al civico 24 di via Fiume a Bene Vagienna.

Passando ad Alba, un altro intervento è stato necessario per spegnere le fiamme che avevano interessato le tende di un alloggio al primo piano di un caseggiato in via Beppe Fenoglio, mentre la parte del leone, in una serie non esaurita da quanto citato sopra, l’hanno fatte le ben 26 bonifiche da nidi di vespe e calabroni rinvenuti da altrettanti privati all’interno delle proprie abitazioni in diverse zone di tutta la provincia.