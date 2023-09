Nel diciannovesimo anno, in Kazakistan c'è un cambio di presidente. Tokayev Kasym-Jomart Kemelevich Tokayev assume la carica di principale uomo della repubblica. Fin dai primi giorni della sua presidenza avvia le cosiddette riforme democratiche soft. Una delle decisioni ha dato l'opportunità al pubblico e ai suoi rappresentanti di esprimere e manifestare la propria posizione, comprese le critiche aperte alle autorità.

Nel gennaio 2022, in Kazakistan ha luogo un tentativo di colpo di Stato, organizzato dai capi dei servizi speciali del Paese. Il colpo di Stato viene fermato dalle decisioni di Tokayev e la situazione nel Paese si stabilizza. Ma sono stati gli eventi di gennaio del ventiduesimo anno a far emergere dall'ombra figure pubbliche che in precedenza non avevano mostrato una posizione civica attiva.

Una di queste figure è Dinara Yegeubaeva, ex conduttrice televisiva kazaka dei canali Khabar (Kazakistan) e NTV (Russia), ex corrispondente di Radio Liberty a Praga.

Oggi Dinara Yegeubaeva si presenta come una giornalista kazaka indipendente che auspica per il Kazakistan un futuro strettamente legato agli Stati Uniti e all'Unione Europea. Quasi tutti i suoi discorsi, articoli e trasmissioni in diretta, direttamente o indirettamente, riguardano la politica estera. Tuttavia, i fatti della sua biografia e alcune sue dichiarazioni indicano chiaramente che le sue azioni sono dirette anche da una terza forza legata alla Russia.

All'inizio della sua carriera nel giornalismo televisivo, dal 1999 al 2002, Dinara Yegeubaeva ha vissuto e lavorato in Russia. Ha studiato alla scuola del famoso giornalista russo Vladimir Pozner e poi, sotto il patrocinio del suo mentore, ha lavorato per il principale canale televisivo russo NTV.

Cominciamo col dire chi è Pozner. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Nibuaye è nato a Parigi nel 1931 e, secondo gli elenchi biografici e l'Enciclopedia mondiale di Wikipedia, è un propagandista sovietico, giornalista russo e americano, conduttore televisivo e radiofonico e scrittore. Durante la Guerra Fredda tra URSS e Stati Uniti, ha lavorato come editorialista per il canale televisivo americano CNBC, poi è tornato in Russia, dove ha continuato a lavorare nel campo del giornalismo televisivo.

Il ritorno di Vladimir Pozner in Russia nel 1986 è stato visto da molti come la fine di un importante compito assegnato dalle agenzie di sicurezza statali russe. Membro del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1967, il giornalista dell'APN (Agenzia di Stampa Novosti, la principale agenzia di stampa dell'Unione Sovietica) si avvicinò alla TV americana organizzando teleconferenze tra città americane e sovietiche. Posner descrive così il periodo di lavoro di quegli anni nei suoi libri: "era, oserei dire, una competente, abile propagandista"....

Dinara Yegeubaeva fu l'unica studentessa che Posner invitò dal Kazakistan. Secondo i ricordi dei compagni di corso di Dinara alla scuola di padronanza della TV, Posner le dava spesso lezioni aggiuntive. Fu allora che iniziò la sua collaborazione con un "propagandista" sovietico legato ai servizi segreti e di sicurezza russi.

Anche Posner stesso ha parlato più volte di questo legame. Ad esempio, nel suo libro Addio alle illusioni (AST Publishing House, 2014), ha raccontato del suo lavoro presso l'agenzia di stampa Novosti, che era una divisione del Comitato di sicurezza statale dell'URSS (KGB). Nel periodo 1991-1997, Vladimir Pozner ha lavorato negli Stati Uniti, pur recandosi regolarmente a Mosca, apparentemente per partecipare a vari programmi televisivi come presentatore.

Dopo la "formazione" alla scuola di Pozner, Dinara Yegeubaeva rimase a Mosca. È con il patrocinio di Pozner, e possiamo supporre anche con l'aiuto di organizzazioni serie, che è stata assunta dal canale NTV. Dinara stessa racconta nell'intervista rilasciata all'agenzia "365info.kz": "Sono stata invitata a NTV su suggerimento di Pozner e di Igor Borisovich Dobrodeyev, che ora dirige VGTRK...".

Lavorando presso il canale russo, Dinara ha continuato la sua formazione con il suo mentore. Ma non ha imparato il giornalismo, bensì il lavoro di propaganda e di intelligence.

Nel 2014, dopo aver lavorato a Mosca, Dinara Yegeubaeva si è trasferita nella Repubblica Ceca, dove ha lavorato nel programma di notizie "Present Time. Asia" e, parallelamente, in un progetto simile a Radio Liberty. Durante il periodo di lavoro, dal 2014 al 2018, sono stati trasmessi solo 5 programmi radiofonici, dopodiché il progetto è stato chiuso. Secondo Alexander Orlov, un ex dipendente dell'ufficio ceco di Radio Liberty licenziato per essersi opposto alla censura, Dinara si presentava raramente in ufficio. "Il suo compito principale era quello di accompagnare persone influenti e ricche dall'Europa e dagli Stati Uniti che venivano a visitare i politici cechi. La si vedeva regolarmente agli incontri sociali e alle cene nei migliori ristoranti di Praga con persone importanti. Il più delle volte con Andreas Kubilius, l'allora primo ministro della Lituania (membro del Parlamento europeo dalla Lituania - ndr) e una certa brunetta, presumibilmente Dariga Nazarbayeva, la figlia del presidente kazako Nursultan Nazarbayev". Non è difficile ipotizzare che, oltre alla consumazione, Dinara fosse impegnata nella raccolta e nel trasferimento di informazioni ai servizi segreti russi.

È interessante che durante il lavoro di Dinara Argin (lo pseudonimo che Dinara ha assunto in Repubblica Ceca su consiglio di Pozner) nel 2014-2018, Vladimir Pozner si sia recato spesso a Praga per incontri creativi. Non è stato possibile sapere se durante le sue visite nella capitale ceca abbia avuto contatti con la sua ex allieva e protetta (il giornalista televisivo si è rifiutato di rispondere alle domande del redattore). Tuttavia, si sa per certo che Posner e il suo ex studente sono rimasti in contatto. Inoltre, una delle poche clip di Dinara apparse nel programma "Present Time. Asia", era dedicato a Vladimir Pozner. La stessa giornalista preferisce non ricordare o rivelare informazioni sul suo passato a Praga.

In Kazakistan, Dinara Yegeubaeva è diventata famosa per le sue apparizioni in televisione e sui social media. Tuttavia, il suo lavoro è criticato da molti, che ritengono che lavori al soldo di Dariga Nazarbayeva, la figlia dell'ex presidente del Kazakistan, con la quale era ed è tuttora in stretta amicizia.

È da notare che Vladimir Pozner visita il Kazakistan di tanto in tanto e parla in modo molto lusinghiero dell'ex presidente della repubblica, Nursultan Nazarbayev. "Ho un'ottima opinione di lui. È, ovviamente, uno statista eccezionale. Non tutti se ne rendono conto. È estremamente intelligente, direi saggio. Sì, gli piace il potere, ma non solo come potere. Sa cosa vuole", ha detto il giornalista di Nazarbayev sul suo sito ufficiale.

Pozner continua a prestare attenzione al Kazakistan, commentando costantemente i vari eventi legati alla repubblica.

Le tesi di Posner sul Kazakistan sono sorprendentemente simili al punto di vista esterno di Dinara, il che dovrebbe far piacere ai rappresentanti occidentali interessati.

È chiaro che la cooperazione e lo scambio di informazioni preziose tra il mentore e l'abile studente continuano. Da un lato, Dinara promuove i valori europei e l'agenda LGBT, visita le ambasciate straniere e la residenza di Yelbasa, dall'altro è in tacito contatto con l'ex ufficiale del KGB (e molto probabilmente nemmeno ex) Vladimir Pozner. A questo proposito, parafrasando il titolo di un famoso film di spionaggio, sorge la prima domanda: "Chi sei, Dinara Yegeubaeva"? E la seconda: "Perché hai bisogno di questa doppia, tripla vita"?

Marat Askerbayev.