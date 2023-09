Software per la gestione dei condomini: come può migliorare il lavoro degli amministratori

I software per la gestione dei condomini rappresentano una risorsa imprescindibile per gli amministratori, soprattutto in un’epoca come questa, caratterizzata da una spiccata consapevolezza dei proprietari di casa circa i loro diritti e le loro prerogative. Tale consapevolezza si traduce in un surplus di richieste e quindi in lavoro aggiuntivo per l’amministratore medesimo, il quale dunque necessita di un aiuto.

Ne parliamo qui, affrontando le criticità della professione dell’amministratore di condominio, descrivendo le funzionalità dei software in questione, introducendo il migliore in circolazione: DettoFatto.

La professione di amministratore: compiti, vantaggi, criticità

La professione dell’amministratore di condominio regala molte soddisfazioni e se condotta con competenza paga anche bene. Tuttavia, è complicata e richiede un certo grado di impegno psicofisico. Il motivo di ciò risiede nella quantità e nella varietà di attività da svolgere per gestire correttamente le parti comuni del condominio.

Si va dalle manutenzioni ordinarie agli interventi veri e propri, dalla redazione di preventivi e consuntivi al pagamento delle maestranze. L’amministratore di condominio, dunque, è il punto di riferimento per un gran numero di persone e imprese: inquilini, proprietari, fornitori, erogatori di servizi, compagnie assicurative e altro ancora.

A tutto ciò si aggiunge, come già accennato, una presa di coscienza da parte degli inquilini e dei proprietari, che considerano ora l’amministratore come il punto di riferimento per la risoluzione delle controversie. Non è raro, per un amministratore di condominio, perdere ore e ore a rispondere al telefono o alle email, ascoltare lagnanze ed esaudire esigenze.

Tutto ciò può essere molto stressante. Peggio ancora, può erodere il tempo a disposizione dell’amministratore e ridurre lo spazio per la sua vita privata.

Il ruolo dei software per la gestione dei condomini

In questo contesto si inseriscono i software per la gestione dei condomini che in effetti tolgono parecchie castagne dal fuoco. Il loro scopo è ottimizzare le attività dell’amministratore, automatizzandole quando possibile, velocizzandole quando necessario. Nella stragrande maggioranza dei casi, permettono di:

Gestire con efficacia e velocità la parte contabile, quindi il report delle spese, i preventivi e i consuntivi.

Organizzare le assemblee di condominio e produrre le notifiche, che costituiscono una parte corposa della gestione condominiale.

Tenere traccia della documentazione, imperativo categorico per una professione che comporta responsabilità legali.

I software per la gestione dei condomini hanno però un difetto: non intervengono nell’attività che causa il maggiore stress e le più fastidiose perdite di tempo: l’interazione con le persone.

Ma c’è un app di recente costituzione che promette di cambiare le carte in tavola e rivoluzionare la professione dell’amministratore di condominio: DettoFatto.

DettoFatto, la rivoluzione della gestione condominiale

Cos’ha di particolare DettoFatto? Semplice: automatizza un’attività che è sempre stata considerata poco “automatizzabile”: l’interazione con inquilini, proprietari, fornitori. Guarda caso, è proprio l’attività che procura il maggiore stress, che mette a dura prova la resistenza psicofisica del professionista.

La rivoluzione di DettoFatto è proprio questa: parlare per conto dell’amministratore, dare l’impressione che sia presente anche quando non c’è. Per l’occasione, produce risposte plausibili e precise, sulla scorta di un database preimpostato e di settaggi decisi a priori. Il merito va all’intelligenza artificiale generativa, che nel caso specifico viene messa al servizio degli amministratori di condominio.

DettoFatto permette di:

Risparmiare tempo, perché sostituisce l’amministratore in molte occasioni.

Comunicare in maniera organizzata, evitando la sovrapposizione di canali (funge anche da piattaforma di messaggistica).

Organizzare al meglio il proprio lavoro, in quanto favorisce la centralizzazione delle informazioni e libera energia per una programmazione efficace e lineare.

L’unico difetto di DettoFatto sta proprio nella sua portata innovativa. Chi è poco avvezzo al digital, all’uso di cellulari e pc, insomma gli amministratori più old potrebbero trovare lunari le potenzialità di DettoFatto. Di conseguenza, potrebbero sperimentare una curva di apprendimento troppo ripida. Tutto ciò, al netto di una interfaccia comunque accessibile e user-friendly, che garantisce un’esperienza d’uso agevole. Gli sviluppatori sono consapevoli di queste dinamiche, e infatti organizzano webinar interattivi con cui i partecipanti possono approcciarsi a DettoFatto.

Se si escludono le problematiche legate al digital divide, che riguardano però una ristretta categoria di persone, DettoFatto rappresenta il non plus ultra dei software per la gestione dei condomini, l’arma definitiva per efficientare il proprio lavoro, per risolvere problemi atavici e in grado di ridurre la qualità della vita.