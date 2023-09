Una giornata "alla ricerca della felicità" con l'associazione MamAloha di Cuneo

L’Associazione MamAloha di Cuneo presenta, nella splendida cornice naturale del Bioparco Acquaviva di Caraglio, una giornata esperienzale dedicata al benessere e alla ricerca della felicità per ritrovare una serenità interiore.

Si inizia con lo Yoga accompagnati dall’insegnante Valeria, che condurrà alla consapevolezza del proprio respiro e del proprio corpo. Si prosegue con Simona, naturopata, che porterà a comprendere l’importanza del radicamento attraverso l’elemento Terra i propri piedi, in questo modo si avrà la possibilità di capire anche la naturopatia e come attraverso di essa si possa raggiungere la pace interiore.

Nel prosieguo della mattinata si potrà conoscere il fantastico mondo dei Cristalli e dei Numeri grazie a Gaia, counselor olistico. Si sperimenterà la connessione tra la terra e il cielo attraverso queste due antiche conoscenze sacre che utilizzano il linguaggio dell’Universo e l’energia di Madre Terra per arrivare alla comprensione che oltre la materia c’è anche l’energia.

Infine si chiude la mattinata con Roberta, operatrice di luce (medium), che consentirà di aprire il cuore, questo organo così importante che dà la vita. Si potrà riconnettersi ad esso e attraverso il supporto dell’energia angelica si sperimenterà cosa vuol dire poter essere un canale di luce.

A seguire una pausa pranzo a base vegetariana per mantenere il corpo leggero ed in connessione con l’energia che si sarà percepita durante tali esperienze.

Nel pomeriggio l’attenzione sarà puntata al seminario “Pulizia delle memorie erronee”, un percorso esperienzale sulla ricerca della felicità, condividendo strumenti per raggiungere il benessere nel quotidiano. È rivolto a quelle memorie che non permettono di crescere e vivere bene. Verranno spiegate ed introdotte delle tecniche che servono per pulirle e ritrovare l’equilibrio interiore. Il seminario viene condotto da Vivek Riccardo Sardonè, maestro spirituale internazionale, nato in Canada, cresciuto in Francia, attualmente in Italia, che si occupa di crescita spirituale e consapevolezza con corsi e seminari in tutto il paese e che sarà per la prima volta a Cuneo.

Programma: 8.30 Accoglienza; 9.00 - 10.00 Yoga; 10.15 - 11.00 Terra, i miei piedi come radici; 11.15 - 12.00 Terra ed Aria, un racconto di Cristalli e Numeri; 12.15 - 13.00 Cielo, anima e cuore. 13.15 -14.30 Pausa pranzo. 15.00 - 19.00 Pulizia delle memorie erronee.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare al Gaia 339 19 56 305 o scrivere a mamaloha.aps@gmail.com.