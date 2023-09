Il successo a Dronero delle serate di cinema all’aperto

Si è conclusa giovedì 31 agosto a Dronero la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”. Cinque coinvolgenti serate all’aperto organizzate dal Comune di Dronero in collaborazione con NuoviMondi-Cinecamper.



È stata davvero tanta la partecipazione da parte delle persone, in tutte le serate proposte. “Cinema sotto le stelle” è un progetto che ha coinvolto non soltanto la città ma anche le sue frazioni (Tetti, Pratavecchia e Monastero) e che ha visto come luoghi ospitanti alcuni dei più caratteristici e ricchi di storia, come ad esempio l’ex stazione ferroviaria. La proposta, poi, di film di diverso genere ed adatti a tutti, grandi e piccini, ha desiderato essere un’ulteriore ed importante attenzione.



“Sono state serate davvero bellissime - commentano il sindaco di Dronero Mauro Astesano e il vicesindaco Mauro Arnaudo - abbiamo come sempre cercato di fare del nostro meglio. Riteniamo che i momenti di convivialità siano davvero importanti e ringraziamo i cittadini per aver risposto con grande entusiasmo e partecipazione”.



Le serate di cinema all’aperto a Dronero torneranno la prossima estate.