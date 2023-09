Campionato italiano velocità femminile, al Mugello Arianna Barale corre in difesa

Il Circuito Internazionale del Mugello ha ospitato, nel primo week end di settembre, una prova valida per la Woomen’s European Championship, abbinata alla quarta prova di campionato italiano velocità femminile, al quale prende parte anche la giovane atleta di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

La gara, disputata in una unica manche, ha salutato la vittoria della spagnola Beatriz Neila Santos (Kawasaki), che ha preceduto la conterranea Natalia Rivera Resel (Yamaha), seguita da Roberta Ponziani (Yamaha) e Sara Cabrini (Kawasaki), mentre Arianna Barale (Kawasaki), perseguitata da problemi di motore insorti già sin dalle prove del giovedì, ha lottato con le unghie e con i denti per i dieci giri della gara a suon di sorpassi, che hanno favorito a volte l’una, a volte l’altra, in un lotto di assatanate avversarie, composto dall'austriaca Lena Kemmer, dalla sudafricana Jessica Howden, dall'israeliana Ran Yochay e dalla polacca Patrjcya Sowa, mantenendo a lungo la settima posizione, ceduta solo allo sprint per mancanza di velocità.

Il risultato finale vede la Barale chiudere con la nona posizione nell’European Championship e con la quarta piazza per il campionato italiano, posizione che permette alla sedicenne del Team Pedercini di mantenere la terza piazza in campionato con 71 punti, alle spalle delle irraggiungibili Roberta Ponziani (Yamaha - 119 punti) e di Sara Cabrini (Yamaha - 114 punti). Quarta, ma a soli sedici punti da Arianna, si trova Aurelia Cruciani (Yamaha).

“Visti i problemi che ne hanno limitato le prestazioni - ha riferito il papà Alberto -, Arianna ha dimostrato una grande forza di carattere e caparbietà, che le hanno permesso di limitare i danni. Adesso vedremo di trovarci pronti per i due ultimi appuntamenti del campionato”.

La penultima gara del Campionato Italiano di Velocità Femminile è prevista per il 16/17 di settembre, quando si correrà sul circuito di Varano de’ Melegari.