Coppa Italia Velocità: weekend in bianco e nero per i piloti Black Racing

Scarperia, 26/27 agosto. Terminata la finalmente la pausa estiva, è ripartita dal Circuito Internazionale del Mugello la Coppa Italia di Velocità, sullo stesso tracciato sul quale, nel round precedente, il team Black Racing, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo aveva ottenuto dei buoni risultati con il genovese Fabio Pozzato nella categoria Pirelli Cup 1000 e con il modenese Mirco Federzoni impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria 1000 Base.

Già dai primi turni di prove libere del venerdì piloti e meccanici hanno lavorato assiduamente per trovare il miglior assetto possibile, in vista delle qualifiche del sabato, disputate sotto ad un sole splendente che ha illuminato le magnifiche colline toscane.

La giornata di sabato è stata all’insegna delle qualificazioni. Il gran caldo rende le qualifiche più complicate del previsto, con Federzoni che non riesce a migliorare il miglior tempo fatto segnare nel primo turno di qualificazioni, dovendo così partire dalla quattordicesima casella, mentre anche più difficili le qualifiche per Pozzato che, nonostante ci siano stati dei miglioramenti tra la prima e la seconda qualifica, si deve accontentare della ventiquattresima posizione in una Pirelli Cup dal livello elevatissimo.

Domenica 27. Sembrava essere iniziata come una domenica qualunque di corse, ma non lo è stata. Nella gara che precedeva quella del Trofeo Amatori classe 1000 base, in cui avrebbe dovuto scendere in pista Federzoni, un terribile incidente ha coinvolto tre piloti, uno dei quali è purtroppo deceduto in seguito alle lesioni riportate. L’accaduto ha fatto sì che la Federazione, in accordo con gli organizzatori ed il circuito, annullasse tutte le manifestazioni successive, dichiarando l’evento concluso.

“Non ci sono parole per descrivere questi momenti - ha detto il team manager Simone Barale -, non dovrebbero accadere queste cose ma è uno sport pericoloso e talvolta la tragedia accade. Tutta la Black Racing Squadra Corse si unisce alla famiglia di Nicola Sartori mandandogli le nostre più sentite condoglianze. Di sicuro non era così che avremmo voluto terminare il weekend”.

Ora non resta altro che guardare avanti per il prossimo e ultimo appuntamento in calendario, che avrà luogo sul Misano World Circuit il 1° di ottobre.

Attualmente Fabio Pozzato è primo nella Pirelli Cup Challenge 1000, per cui la squadra cuneese andrà in terra romagnola alla caccia del titolo.

