Mondovì: domenica (10 settembre) la festa democratica

Il circolo monregalese del Partito Democratico organizza per domenica 10 settembre la Festa Democratica 2023. L’evento si terrà dalle 9.30 alle 18.30 presso KREA Catering, in strada della Polveriera 1F a Mondovì. La giornata sarà un’occasione di incontro festoso, con momenti di sport, gioco e un buon cibo da condividere, ma offrirà spazio anche a momenti di qualificato confronto su due temi di stringente attualità nel dibattito e nel governo politico del bene comune, a livello locale, regionale e nazionale: la sanità e i trasporti.



Nel dettaglio, il programma prevede:

• ore 9.30 - 10.30 - Torneo amatoriale di calcetto tra i Circoli PD della Granda al Centro Sportivo ASP "Grande Torino".

• ore 11 - 12.30 – Dibattito: “Sanità territoriale e ospedaliera al servizio dei cittadini: a che punto siamo?” Introducono: Maurizio ARDUINO e Laura GASCO. Interventi di: Enrico FERRERI Corrado BEDOGNI Valentina PARIS Daniele VALLE.

• ore 13 - 15 – Pranzo (su prenotazione, 25 €). Menù: crostino con lardo, il nostro “miel beer” artigianale e castagne; il manzo cotto al sale con le sue verdure e cipolle rosse di Tropea; flan di zucca con colata al Raschera DOP di Frabosa Soprana; risotto sfumato al Barolo con crema di cavolo rosso e sbriciolata di salsiccia nostrana; cosciotto di maialino salmistrato cotto a bassa temperatura sotto al fieno accostato a croccanti patate con la loro buccia; panna cotta artigianale con marmellata ai fichi e arachidi pralinate; caffè; vino bianco e rosso delle Langhe.

• ore 15 – 16.30 – Dibattito “Trasporti, logistica, sostenibilità: Mondovì, Cuneo e il Piemonte”. Introducono: Mauro CALDERONI Cesa re MORANDINI. Interventi di: Ivano ESPOSTO, Fulvio BELLORA, Francesco BALOCCO, Maurizio MARELLO.

• ore 17 – 18.30 – Talks GD CUNEO. Tavola rotonda con i Giovani Democratici della provincia di Cuneo. Coordina Gemma TAMPALINI. Intermezzo musicale di Chiara RUBINO, arpista.



SPAZIO ASSOCIAZIONI

Sarà allestita un'area a disposizione delle associazioni del territorio, che potranno presentare la loro attività e le loro iniziative. Per informazioni: pdmondovi@gmail.com



PRENOTAZIONI

Pranzo: Nucci MAGNALDI 3335462426; Calcetto: Luca PIONE 3319954797.