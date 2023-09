All’IC di Dronero, anche quest’anno, torna l’English Camp

L’Istituto Comprensivo di Dronero è stato anche quest’anno protagonista di un bellissimo progetto estivo realizzato alla scuola secondaria, prima dell'inizio dell'anno scolastico: l’English Camp.



Organizzato da Bell Beyond, ha visto la sua realizzazione per il secondo anno consecutivo presso l'Istituto dronerese grazie nella tenacia della dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola e la disponibilità degli insegnanti.



Giochi didattici, "action songs", attività sportive, laboratori artistici, "competition", attività creative, attività CLIL, traditional english games, attività teatrali e musicali, giochi di logica, storytelling interattivo, "water games" e "treasure hunt": tutto rigorosamente in inglese!

A partecipare circa una sessantina di studenti, dai bambini a partire dall'ultimo anno della scuola primaria fino ai ragazzi dell'ultimo anno della scuola secondaria. Una settimana (28 agosto - 1 settembre) in cui la scuola si è trasformata in un campo estivo assolutamente particolare, con venerdì 1 settembre il saggio finale presso l’aula magna, in cui gli studenti hanno mostrato le abilità apprese. La consegna al termine degli attestati di partecipazione.



Cinque sono stati i giovani tutors che hanno seguito gli studenti nell’apprendimento, ospitati qui in Italia da alcune famiglie del Camp: Simbah (25 anni) dallo Zimbabwe, Lolo (23 anni) dal Sud Africa, Jing Yi (23 anni) da Singapore, Fiza ( 24 anni) dal Regno Unito, Lexie ( 20 anni) dal Regno Unito.

Il metodo ludico-didattico utilizzato all’English Camp ha stimolato la produzione orale e motivato ogni studente ad esprimersi spontaneamente in inglese. La lingua inglese è venuta così acquisita e fissata in modo naturale, attraverso il gioco e le tante stimolanti attività.



Un vero successo l’English Camp che, oltre a far apprendere la lingua inglese, ha anche stimolato le abilità empatiche e sociali di ogni studente, preziose per il loro futuro.