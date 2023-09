All’Istituto Comprensivo di Moretta si cerca già un reggente dopo la nomina recente della Dirigente Patrizia Revello

In data odierna, lunedì 4 settembre, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha reso noto che si ricerca un reggente alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Moretta assegnato lo scorso 14 luglio a Patrizia Revello.

A un mese e mezzo dalla nomina della nuova dirigente il Comprensivo di Moretta, di cui fanno parte le scuole di Cardè, Scarnafigi, Casalgrasso, Monasterolo, Faule-Polonghera, Villanova Solaro e Torre San Giorgio, rimane di nuovo temporaneamente senza preside.

Dopo il pensionamento avvenuto nel 2022 della dirigente Laura Marchisio, i plessi erano stati affidati, in reggenza, alla preside Paola Maniotti, (titolare dell’IC di Revello) che ha diretto l’Istituto durante lo scorso anno scolastico 2022-2023.

Manca una settimana al suono della prima campanella, previsto lunedì 11 settembre, e il posto di dirigenza del comprensivo morettese torna ad essere vacante.

La dirigente Patrizia Revello, proveniente dal Comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo era stata sospesa per alterne vicende nell’ottobre del 2022, e sostituita dal preside reggente Davide Martini dell’IC di Busca.

L’avviso di “Conferimento incarico di reggenza temporanea” pubblicato oggi 4 settembre sul sito Ufficio scolastico regionale è indirizzato ai dirigenti scolastici degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo e al dirigente dell’ambito territoriale per la provincia di Cuneo.

Nel testo è scritto: “Si comunica che si è reso disponibile fino al 10 ottobre 2023, per incarico di reggenza temporanea, l’Istituto Comprensivo di Moretta (CN). Si invitano i dirigenti scolastici interessati ad assumere l’incarico di reggenza a presentare apposita domanda a questa Direzione Generale Regionale entro il 05 settembre 2023”.

L’IC di Moretta rimane al momento senza dirigente fino al 10 ottobre e, nel caso non ci siano candidati per la reggenza, ne verrà nominato uno d’ufficio, molto probabilmente tra coloro che dirigono gli Istituti Comprensivi più vicini al territorio di Moretta e dei plessi di pianura che ne fanno parte.

Non resta che aspettare chi si proporrà alla reggenza, richiesta per un mese, all’Istituto che ha sede in via Martiri della Libertà 10 a Moretta.