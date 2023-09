Busca: sono 986 gli iscritti all'istituto comprensivo statale Carducci

Nell’Istituto comprensivo di Busca sono 986, nove in più rispetto allo scorso, gli iscritti all’anno scolastico 2023/2024 al via lunedì 11 settembre. L’istituto pubblico, diretto da Davide Martini, comprende le scuole dell’infanzia del capoluogo e della frazione Castelletto, le primarie del capoluogo e delle frazioni Castelletto e San Chiaffredo e le scuole secondarie di primo grado.



“Auguro un buon inizio - dice il sindaco Marco Gallo – a tutti, alunni, insegnanti e personale scolastico. Il Comune svolge la sua parte nella gestione degli edifici e dei servizi, forte di una sperimentata e proficua collaborazione con la direzione dell’istituto comprensivo e cerca di essere quanto più tempestivo nel risolvere problemi contingenti in ordine ai propri compiti. Per quanto riguarda la costruzione del nuovo polo scolastico, i lavori stanno procedendo con l’ultimazione dell’impiantistica, l’allestimento della facciata ventilata, un particolare tipo di rivestimento per la circolazione naturale dell'aria nello spazio dell'intercapedine, e l’installazione dei portanti delle facciate a vetro”.



“Nel corso dei mesi estivi – spiega la assessora all’Istruzione Lucia Rosso – sono stati effettuati, a cura dell’ufficio tecnico comunale, alcuni lavori di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici in modo da arrivare pronti per l’avvio delle lezioni. Tra gli interventi più significativi, è stato impermeabilizzato il terrazzo della scuola dell’infanzia del capoluogo ed è stata rifatta la staccionata esterna alla scuola primaria di Castelletto. Come ogni anno, sono stati organizzati, cura dell’ufficio istruzione, i servizi mensa e scuolabus, in base alle iscrizioni pervenute nel mese scorso. I costi di questi servizi sono coperti in parte con la tariffe richieste agli iscritti e in parte direttamente dal Comune con integrazioni significative finalizzate a calmierare i costi alle famiglie”.



Nove in più

Sono 9 in più gli iscritti al prossimo anno scolastico nell’Istituto comprensivo di Busca rispetto allo scorso anno. In totale gli alunni sono 986 (erano 977 lo scorso anno scolastico): 138 sono gli iscritti nella scuola dell’infanzia, dei quali 96 nel plesso del capoluogo e 42 in quello di frazione Castelletto, 510 nella scuola primaria, dei quali 326 nel capoluogo, 128 in frazione San Chiaffredo, 56 in frazione Castelletto, 338 sono gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado (medie).



Gli insegnanti oggi in servizio sono 115, rimangono da assegnare un paio di supplenze temporanee e un posto di sostegno.



Trasporto e mensa

Ad oggi, le richieste rivolte al Comune per il servizio del trasporto alunni per il prossimo anno scolastico sono 284 e riguardano tutte le scuole dall’infanzia alle secondaria di primo grado, comprese le scuole d’infanzia paritarie del capoluogo e di frazione San Chiaffredo. Il servizio è gestito dalla ditta Scuolabus Ferrara di Busca.



Le richieste per la mensa sono 376 e comprendono le scuole dell’infanzia statale del capoluogo, le primarie e le medie, le cui mense sono situate in parte nelle sedi delle scuole e in parte nei locali della Casa della salute in corso Giolitti. L’assistenza ai pasti è affidata alla cooperativa Valdocco con sede a Torino, la confezione dei pasti, in seguito al nuovo appalto, alla ditta Markas di Bolzano.



Iservizi gestiti dal Comune sono coperti in parte con la tariffa richiesta alle famiglie e in parte direttamente dalla casse comunali con integrazioni delle quote, le quali coprono circa il 30% del buono pasto, circa il 15% dell’assistenza alla mensa e circa il 60% dello scuolabus. Così il Comune provvede a calmierare i costi finali delle famiglie. Sono inoltre previste riduzioni in base all’Isee, anch’esse coperte dal Comune.