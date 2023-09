Trent'anni di Emmaus Cuneo: sfilata, svendita quadri e un incontro sull'immigrazione

Questo venerdì 8 settembre, nell’ambito dell’equofestifal “RONZANTE” (https://associazionequiela.wixsite.com/bottegaequosolidale/equofestival-2023) organizzato dall’Associazione Qui e Là in via Moschetti, 15 presso L’Atlante dei suoni a Boves, si terrà il terzo evento organizzato da Emmaus Cuneo per i suoi 30 anni.

Alle 18,30 la sfilata di abiti vintage, mentre alle 21 l’incontro Salviamo gli umani, salviamo la nostra umanità-Le rotte di terra con gli interventi di Cédric Herrou (Emmaus Roya), Bernardette Perraud (Articolo 13 Francia), Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi (Linea d’Ombra Trieste). L’ingresso è libero.

Prosegue inoltre, fino ad esaurimento scorte, lo sconto del 50% su tutti i quadri esposti (oltre 300 pezzi) nel cantiere di Emmaus in via Mellana, 55 A Boves (orari Martedì, Giovedì e Sabato 9,00/12,00 – 14,30/18,30).