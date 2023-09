Sci di fondo: Alpe Adria Summer Nordic Festival, Davide Ghio vince l'individuale in tecnica classica

Seconda giornata di gare per le categorie giovanili a chiudere il primo weekend della Coppa Italia Giovani 2023-2024 targata Rode in quel di Piani di Luzza alla Carnia Arena.

Dopo le sprint, nella giornata di domenica si sono svolte le individuali 10 km in TC a intervalli di 20".

Tra gli Junior U20, stesso podio della sprint ma prima e seconda piazza invertite.

Il cuneese Davide Ghio (Fiamme Gialle), chiude in 23'38" e siprende la rivincita su Aksel Artusi (Esercito) conquistando la vittoria con 10" sul lombardo mentre bella conferma per Marco Gaudenzio (Orsago) che centra la seconda top tre consecutiva con un distacco di 14". Con un distacco di 44'' dal vincitore, chiude al 5° posto Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime), autore di una buona prestazione. Al 15° posto, Alberto Rigaudo (Alpi Marittime).

Nelle Juniores U20 doppietta per Iris De Martin Pinter (Carabinieri). A rendere dura la vita alla favorita, vittoriosa nella sprint ma tra le Senior, è stata una sorprendente Maria Gismondi (secondo nella sprint di categoria) che si è arresa per solo 1"6. A dar valore alla prestazione della romana (aggregata Fiamme Oro) è il distacco inflitto alle altre: terza, a 1'30". Virginia Cena (Fiamme Gialle) che conferma il podio della gara di sabato. Al 5° posto, con un ritardo di 2'09'' la piemontese Beatrice Laurent (Fiamme Gialle), seguita da Irene Negrin(Prali).

Tra gli Aspiranti U18, netta affermazione per Giovanni Niccolò Bianchi (Sporting Club Livigno) con il tempo di 24'16". Staccato di 21", in seconda posizione, Luca Ferrari (US Dolomitica) che centra il secondo posto consecutivo dopo la sprint di sabato mentre terza posizione per Tommaso Sartori (Marzola) a 41". Quarto Marco Pinzani (Monte Lussari) e quinto il vincitore della gara inaugurale di sabato, il cuneese Edoardo Forneris (Alpi Marittime).

Al femminile, identico podio della sprint di sabato: è ancora Marie Schwitzer (Carabinieri) a vincere con un manciata di secondi su Vanessa Cagnati (Val Biois +2") e Anastasia Morandini (Cauriol +6"). Appena più indietro Vanessa Dallago (Cortina) e Anna Morandini (Ski College Veneto Falcade) a completare le prime cinque posizioni. La cuneese Aurora Giraudo (Valle Stura) chiude al 21° posto.

Tra i Senior, sulla distanza di 15km, a vincere è stata l'esperienza di Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) con il tempo di 33'41" davanti a Martin Coradazzi (Esercito) e Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) staccati, rispettivamente, di 9" e 20". Ai piedi del podio due ragazzi di casa, l'atleta delle Fiamme Gialle Luca Del Fabbro (+21") e l'alpino Giuseppe Montello (+24"). Per il classe '88 vittoria conquistata nell'ultimo giro quando è riuscito a sopravanzare Coradazzi, sino a quel momento leader virtuale in tutti gli intermedi. Bravo Salvadori a mettersi sulle code del poliziotto altoatesino (partito 20" prima) e conquistare una bella terza piazza. Ottimi segnali da parte di Montello che, a par suo, ha sempre fatto gara solitaria.

Buona la prestazione del cuneese delle Fiamme Oro Martino Carollo che chiude al 12° posto con un ritardo da Noeckler di 1'05''5.Nelle donne a imporsi è stata la poliziotta Nadine Laurent con il tempo di 26'43" davanti a Martina Di Centa (Carabinieri) e Stefania Corradini(Sottozero Nordic Team). Per la 20enne valdostana affermazioneconvincente visto che si tratta della prima distance da Senior e, soprattutto, che nasce come sprinter. Quarta ma staccata di 45" Martina Bellini (Esercito). Quinta piazza per Maria Eugenia Boccardi (Under Up)con un ritardo di +48", seguita dalla cuneese delle Fiamme Gialle Elisa Gallo (+54'').