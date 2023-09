A Castagnito la tradizionale 'Colazione dalla Madonnina'

Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata. A Castagnito capoluogo, nei pressi della chiesa della Madonna del Popolo, ogni primo lunedì del mese di settembre si tiene la ormai consolidata abitudine di una 'colazione spontanea', organizzata in amicizia dagli abitanti.

La chiesa è in realtà conosciuta come la 'Madonnina' e l’evento, molto sentito in paese, è un frammento della festa patronale spostata da qualche anno nel periodo di San Giovanni.

Ognuno porta un piatto, la lunga tavolata, allegria, convivialità e un buon bicchiere di vino: questi gli ingredienti del menu.

Un centinaio i partecipanti anche in questo lunedì soleggiato e di inizio vendemmie nelle colline intorno al paese.