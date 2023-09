LPM Mondovì, tempo di allenamenti congiunti per le pumine

Alla corte di coach Gazzotti le dodici pumine sono pronte per una nuova stagione.

In vista del fischio d’inizio del debutto in campionato, fissato per domenica 8 ottobre ad Olbia, ed in base alla programmazione della preparazione fisica del team monregalese, è arrivato il momento di confrontarsi con altre squadre, per iniziare ad organizzare tattica e tecnica di gioco.

Il primo allenamento congiunto è in programma venerdì 8 settembre (ore 17.45) insieme al Volpiano di Serie B1, al PalaManera di Mondovì.

Sono inoltre in fase di definizione altri appuntamenti, che vedranno l’LPM BAM Mondovì allenarsi con la Cuneo Granda Volley (A1) giovedì 14 settembre al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta e giovedì 21 settembre al Palamanera di Mondovì (alle ore 17,30 circa).

Scatteranno poi i primi impegni ufficiali. Nel week end 23-24 settembre la formazione rossoblu scenderà infatti in campo al PalaBorsani di Castellanza per il “43° Trofeo Mimmo Bellomo”, dove affronterà le compagini di Futura Volley Busto Arsizio, Pallavolo Picco Lecco e Albese volley.

Pochi giorni dopo, mercoledì 27 settembre (ore 20.00), il Palazzetto dello Sport di Candelo (BI) accoglierà l’LPM BAM Mondovì e l’Union Volley Pinerolo (A1) per il “Memorial Luigino Ugazio”, il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di materiale didattico e attrezzature sportive per le scuole.

La LPM Pallavolo Mondovì ricorda inoltre che giovedì 7 settembre la squadra al completo sarà presentata ufficialmente alla città di Mondovì, in Piazza Maggiore alle ore 20.15: un’occasione da non perdere, per aspettare insieme i Feu dl Madona, in una location straordinaria.