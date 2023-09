Festa per svelare sesso del bimbo in arrivo, aereo precipita e pilota muore

(Adnkronos) - Il gender reveal finisce in tragedia, l'aereo che deve svelare il sesso del figlio in arrivo per una coppia in una festa precipita e il pilota 32enne muore. E' accaduto in Messico, nello stato di Sinaloa, come documentano i media locali. L'incidente è avvenuto nella zona di San Pedro. L'aereo, un Piper PA-25-235 Pawnee, ha sorvolato i genitori in attesa di essere coperti da una pioggia di coriandoli. L'aereo però ha perso l'ala sinistra e si è avvitato in una spirale terrificante prima di schiantarsi tra le urla dei presenti.