Italia-Svizzera, vittoria dell'Italvolley: è la quarta consecutiva

(Adnkronos) -

Quarta vittoria consecutiva agli Europei maschili per l'Italvolley, che ad Ancona batte la Svizzera per 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) in un PalaRossini che ha fatto sentire il suo calore con 4.036 presenti per un incasso pari a 108.964 euro. La vittoria di oggi conferma la prima posizione degli azzurri nella pool A con 4 vittorie e 12 punti, avanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie.

Tra i primi verdetti della Fase a Gironi arrivano la certezza matematica della prima posizione di Slovenia nella Pool B e della Francia nella Pool D, gironi che si concluderanno domani. Presente oggi sulle tribune del PalaRossini, a supportare gli azzurri, anche il Campione del Mondo di fioretto maschile Tommaso Marini. Lo schermidore anconetano ha conquistato l'oro iridato lo scorso luglio ai Mondiali di Milano.

Domani sarà giornata di lavoro per gli azzurri, che torneranno in campo mercoledì 6 settembre alle 21.15 per la gara che chiuderà la Fase a Gironi contro la Germania prima dello spostamento a Bari per gli Ottavi di Finale.