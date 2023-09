Musicista ucciso a Napoli, Meloni chiama la mamma

(Adnkronos) - Ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli. A riportare la notizia il 'Corriere della Sera' e 'Il Mattino'. "Mi ha chiesto che cosa può fare per me", riferisce Daniela Di Maggio secondo quanto riporta il 'Corriere della Sera'. Per mercoledì è fissato il funerale e a Napoli ci sarà il lutto cittadino, già proclamato. A lui la mamma di Giogiò chiede anche l’intitolazione di una piazza: "Piazza Giovan Battista Cutolo, così il suo nome non verrà mai dimenticato". Ai napoletani, "a tutti i napoletani" chiede invece di partecipare ai funerali e lo chiede anche ai volti noti della città: "Lo chiedo a Osimhen e ai calciatori del Napoli, ai musicisti, agli artisti. Quanti più saremo, tanto più la brutta gente di questa città dovrà tornare nei tombini", continua secondo quanto riporta il quotidiano.