Rovigo, trovato il corpo del 14enne scomparso nel Po dopo una gita

(Adnkronos) - Ritrovato oggi il corpo del ragazzo di 14 anni scomparso nel Po. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto l'autopsia per stabilire le cause e l'ora del decesso di Jeff Agbegie, disperso da sabato sera dopo una gita all'Isola del Gabbiano. Come si legge nel comunicato diffuso dalla Procura, il ragazzo "il 2 settembre, verso le 18.00, con altri ragazzi e quattro educatori di una comunità di Lendinara (Rovigo) presso cui si trovava, andava per una gita presso la spiaggia libera zona Isola del Gabbiano sita in frazione di Ariano Polesine, località Bacucco; alle 19.30 nel rientrare dalla spiaggia gli educatori e gli altri ragazzi, che poco prima erano andati in acqua in una zona poco profonda, si sono accorti che Jeff non era più presente".

Nonostante le ricerche tempestive, che hanno visto anche l'intervento dei Carabinieri di Ariano Polesine per i primi rilievi, non c'è stato nulla da fare. Un bagnante ha individuato oggi il corpo del ragazzo, all'altezza del Faro di Goro (Ferrara).