Sondaggio elezioni Usa 2024, Biden troppo vecchio per il 73%

(Adnkronos) - Il 73% degli elettori registrati considera Joe Biden "troppo vecchio per potersi candidare alla presidenza" nelle elezioni Usa 2024. A circa 14 mesi dal voto per la Casa Bianca, arriva un segnale preoccupante per il presidente, che il 20 novembre compirà 81 anni. Il dato è contenuto in un sondaggio del Wall Street Journal realizzato tra il 24 ed il 30 agosto.

Solo per il 22% del campione interpellato questa affermazione non corrisponde a verità e l'età del presidente non rappresenta un fattore negativo. Diversa la situazione per Donald Trump, di soli tre anni più giovane di Biden e attualmente 'in fuga' nella corsa alla candidatura repubblicana secondo sondaggi e rilevazioni. Solo il 47% del campione considera l'età un problema per The Donald, che a giugno ha spento 77 candeline.

Nemmeno i problemi giudiziari, con le incriminazioni e i processi, sembrano ostacolare Trump. Nella marcia verso le primarie repubblicane, l'ex presidente è in testa con il 59% dei consensi.