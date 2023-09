Us Open, Djokovic ai quarti per la 57esima volta in uno Slam

(Adnkronos) - Novak Djokovic è entrato nei quarti di finale degli Us Open, vincendo in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e 25 minuti, per la tredicesima volta in carriera - su diciassette partecipazioni, la 57esima in uno Slam. Il campione serbo, già sicuro di tornare numero 1 del mondo al termine dello Slam statunitense, è arrivato agli ottavi senza aver perso un set e ora affronterà il tennista di casa Taylor Fritz, unico giocatore rimasto in tabellone a dover ancora perdere un set. Djokovic è ora uno dietro il record di Roger Federer di 58 quarti di finale in una prova del Grande Slam

Djokovic, in corsa per il 24esimo titolo del Grande Slam, ha detto: "Sapevo che Borna aveva un grande gioco. Ho visto che ha giocato bene nel turno di qualificazione. Ho visto che è un giocatore di grande impatto, il suo servizio e il suo dritto sono grandi armi, si muove abbastanza bene per un ragazzo alto, quindi i punti chiave per me erano neutralizzare il suo servizio", ha detto Nole che martedì affronterà Taylor Fritz, nona testa di serie del seeding americano. "So, ovviamente che le partite diventeranno più dure da ora in poi, e sono pronto". Fritz ha battuto lo svizzero Dominic Stricker in tre set agli ottavi ed è arrivato per la prima volta ai quarti a Flushing Meadows.