Bene Vagienna si è tinta di tricolore per le centinaia penne nere che hanno invaso la città

Il primo week end di settembre ha visto la Città di Bene Vagienna tingersi di tricolore unitamente ad una grande presenza di penne nere che hanno dato lustro all’annuale festa della Sezione Alpini di Mondovì.

Il locale gruppo Alpini in stretta sinergia con la Sezione, le associazioni locali e l’amministrazione comunale ha suddiviso l’evento in due giornate; sabato 02 settembre, in serata la cerimonia dell’alzabandiera presso il monumento ai Caduti con la presenza della banda musicale di Bene Vagienna, le Autorità, il Presidente di Sezione con numerosi consiglieri sezionali, il vessillo, i gagliardetti e Alpini dei gruppi.

Al termine della cerimonia e dei saluti, gli alpini benesi hanno offerto un buffet ai presenti. La serata è proseguita alle ore 21 con l’esibizione del coro alpino “Ivo Tosatti” a cui ha fatto seguito un apprezzato spettacolo musicale che ha visto protagonisti Pippo Bessone e Luca Occelli.

Grande la partecipazione di pubblico.

Domenica nella suggestiva cornice del castello dei Conti Costa, la cerimonia dell’alzabandiera ha dato ufficialmente inizio alla manifestazione, che ha visto la presenza del gonfalone della città di Bene Vagienna, accompagnato dal Sindaco Claudio Ambrogio unitamente ai componenti della giunta municipale, del Vessillo della sezione di Mondovì scortato dal Presidente Armando Camperi e dal direttivo sezionale. Presenti anche i vessilli delle Sezioni A.N.A. di Ceva, Cuneo, Saluzzo, Alessandria e Torino, una cinquanta di gagliardetti, moltissimi alpini, il coro alpino Ivo Tosatti, il reparto salmerie della Sezione di Mondovì al completo, la fanfara alpina Monregalese, il gruppo di protezione civile, il gruppo eventi e manifestazioni della Sezione, le madrine, oltre a una importante partecipazione della popolazione locale.

Dopo aver reso gli onori al Gonfalone del Comune di Bene Vagienna e del Vessillo della Sezione Monregalese, sono seguiti gli interventi da parte del capogruppo e consigliere Claudio Meotto, del Sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio, del Sindaco di Mondovì nonché Presidente della Provincia di Cuneo Dott. Luca Robaldo, del Colonnello Olav Conz in rappresentanza della Brigata Alpina Taurinense, prossimo comandante del1° RGT Artiglieria da Montagna di stanza a Fossano.

In chiusura l’intervento del Presidente Armando Camperi che nell’occasione ha ricordato le figure di due Alpini del gruppo “andati avanti” Pier Giorgio Devalle e Ivo Tosatti ideatore e fondatore dell’omonimo coro alpino. Il Presidente ha anche ricordato l’impegno che ogni giorno gli Alpini e simpatizzanti portano avanti a fianco degli amministratori dei territori, per il bene delle nostre comunità e dei nostri paesi dove sono e rimangono sentinelle attente e sui quali è possibile sempre contare. Un particolare saluto ha infine rivolto alla delegazione dei ragazzi che hanno partecipato al campo scuola di Vinadio terminato sabato 02 settembre dove i ragazzi hanno imparato stando assieme agli Alpini a mettere “il noi davanti all’io individualista” con l’augurio che presto entrino a far parte della grande famiglia Alpina.

Al termine delle orazioni ufficiali il “passaggio della stecca” al gruppo di Roccaforte Mondovì

consegnata al capogruppo Danilo Dellapiana a cui toccherà l’organizzazione della prossima adunata sezionale prevista per il mese di giugno 2024.

A seguire la sfilata nel centro di Bene Vagienna dove particolarmente apprezzata è stata la presenza di un nutrito gruppo di bambini accompagnati dalle loro maestre, che gioiosamente hanno sventolato le loro bandierine tricolori. Dopo la deposizione della corona al monumento ai Caduti, la celebrazione della Santa messa al campo officiata da Don Antonio ha concluso le cerimonie ufficiali.

Il pranzo al castello ha registrato una partecipazione al di sopra di ogni aspettativa e ci permettiamo di sottolinearne soprattutto la qualità.

In serata la cerimonia dell’ammaina bandiera ha concluso la due giorni di festa.

La Sezione ANA di Mondovì ricorda i prossimi importanti appuntamenti già domenica 17 settembre con la tradizionale camminata con i muli del reparto salmerie da San Giacomo di Roburent alla località “I Vernagli” e il Raduno degli Alpini del Piemonte, Liguria, Val D’Aosta e Francia del prossimo 22 ottobre prossimo ad Aosta.