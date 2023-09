Bra, festa per i 51 anni del Gruppo comunale della Fidas, guidata da Tommaso Allocco

In occasione di questa ricorrenza, sono in programma diverse iniziative, volte a ringraziare chi, nel corso di oltre mezzo secolo di vita, ha dato il suo contributo alla crescita dell’Associazione e alla sua presenza sul territorio.

Così si rivolge ai donatori ed alle donatrici Tommaso Allocco, il presidente del Gruppo comunale della Fidas di Bra (sede in via Palma di Cesnola, 3): «Siamo orgogliosi di festeggiare un anniversario così importante per tutta la comunità. 51 anni di Fidas sono un segno di presenza tangibile e spiegano la grande sensibilità che hanno i braidesi e di come gli stessi hanno a cuore il bene comune e il senso del vivere il sociale. A loro va il grazie più grande».