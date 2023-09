Delegazione cebana in Francia alla "Foire a la Saucisse" di Le Val

La giornata del 3 settembre della "Foire a La Saucisse” è iniziata di buon mattino con l’accoglienza da parte del comitato valese del gemellaggio con il presidente Andrè Nal con Maryse e con la “einsegnant” della Maternelle collaboratrice con la Maternelle della nostra cittadina.

La delegazione cebana formata dall’assessore Piccardo Silvia delegata dal sindaco Bezzone Vincenzo a rappresentarlo che per impegni presi in precedenza non ha potuto partecipare, dal consigliere Casti Renato, dalla direzione delle scuole di Ceva e liceo di Mondovì delegata dal preside Bruno Gabetti (che per motivi di salute non ha potuto partecipare) a Ezio Calvo coordinatore del gemellaggio fra Ceva e Le Vall e dagli accompagnatori Tiziano Calvo per gli scatti fotografici e Roccia Ornella.

Durante l’incontro con il sindaco di Le Val Jeremy Giuliano è stato evidenziato che questo incontro ha avuto anche lo scopo di rafforzare e continuare questo legame di amicizia fraterna che ci unisce con il gemellaggio iniziato nel 1992.

Il programma è proseguito per tutta la giornata fino alle ore 18 con l’invito prima di congedarci dagli amici valesi a partecipare alla mostra del fungo 2023.