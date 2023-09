“Feed the planet, feed yourself”: a Mondovì uno scambio europeo nel nome della sostenibilità

Dal 25 agosto al 3 settembre scorsi la città di Mondovì ha ospitato “Feed the planet, feed yourself”, scambio europeo promosso dall’associazione Flow e volto ad aumentare nelle nuove generazioni la consapevolezza sulla sostenibilità alimentare. Un momento di dialogo e confronto riservato ai giovani tra i 18 e i 30 anni, pensato per favorire l’inclusione sociale, promuovere temi ecologici e ambientali e valorizzare angoli di territorio talvolta poco conosciuti.



Trentatré i ragazzi provenienti da diversi paesi europei (Italia, Lettonia, Croazia, Grecia, Spagna e Portogallo) che per dieci giorni hanno soggiornato sul territorio monregalese vivendo esperienze diverse ed arricchenti come i workshop sulle ricette vegetariane e vegane, una visita guidata al Rifugio Garelli in alta valle Pesio, una giornata di raccolta rifiuti e una caccia al tesoro urbana. Ospiti dell’Istituto Casati-Baracco, i ragazzi hanno quindi svolto, tra il resto, un’azione di pulizia del centro storico di Mondovì in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e l’ufficio Ambiente. Accompagnati dalla consigliera comunale Erika Chiecchio, inoltre, i partecipanti hanno potuto scorgere e apprezzare anche alcuni luoghi significativi della città dal punto di vista storico-simbolico, come il Ponte Nazionale, le lapidi partigiane e il monumento ai Caduti per la Libertà.



«Una bellissima iniziativa che ha consentito alla nostra città di respirare per dieci giorni un’atmosfera internazionale» il commento del sindaco, Luca Robaldo e dell’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno. «Grazie alla consigliera comunale Erika Chiecchio che ha promosso e coordinato l’iniziativa. Sapere che la città di Mondovì si sia trasformata in un luogo di confronto e di sperimentazione intergenerazionale non può che riempirci di orgoglio e ringraziamo in tal senso l’associazione Flow per averci scelto. Come testimonia l’accordo stretto poche settimane fa con il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, gli scambi europei e la relativa progettazione rappresentano per l’intera Amministrazione un proposito da perseguire e incentivare nei prossimi anni».