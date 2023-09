Importanti interventi di manutenzione nelle scuole di Villanova in vista del nuovo anno

"L'avvio dell’anno scolastico comporta sempre un impegno combinato tra un ambito di tipo straordinario e uno ordinario. - commenta l'assessore all'istruzione e alle politiche sociali Chiara Bongiovanni - "Sono diverse le necessità che abbiamo fronteggiato, in vista del nuovo anno".

In vista del nuovo anno scolastico l'amministrazione comunale di Villanova Mondovì ha predisposto diverse tipologie di intervento per i plessi presenti sul territorio.

L'amministrazione è intervenuta in particolare sul plesso di Branzola, con interventi di adeguamento igienico sanitari nei bagni, lavori all’impianto elettrico e tinteggiatura di aree interne, mentre sono in fase di completamento alcune finiture all'esterno.

Per gli altri edifici scolastici sono state effettuate le manutenzioni più urgenti, anche sulla base della disponibilità economica ancora a disposizione.

"In merito al supporto dei servizi di nostra competenza - prosegue l'assessore - si è cercato di ottimizzare l’attivazione dell’assistenza l’autonomia coordinandoci con il consorzio CSSM e la scuola. Per quanto concerne il trasporto alunni le fermate sono state organizzate sulla base delle esigenze degli utenti; mentre per il servizio mensa della scuola dell’infanzia di Villanova sono state previsti miglioramenti nell’uso del buono informatizzato a servizio delle famiglie."