La Longo Snc di Levaldigi paga la riparazione dell'autopompa dei vigili del fuoco di Fossano

Due dozzine di volontari "fissi" per gli interventi d'urgenza, tantissimi "emeriti" che coadiuvano negli uffici, nella logistica, nelle pubbliche relazioni e nelle oltre cinquecento uscite all'anno, dalle più semplici alle maxi emergenze, da Fossano città a tutto il suo hinterland.

Che il distacco dei Vigili del Fuoco di Fossano sia tra i più attivi della provincia lo si legge dai numeri.

Ma la bravura, la competenza, il coraggio e la "presenza" degli uomini e delle donne del gruppo fossanese, orgoglioso dei suoi centosessant'anni di storia, hanno costruito nel tempo una fitta rete di relazioni con fornitori, supporter e sostenitori, che racconta ogni tanto storie tanto ordinarie quanto eccezionali: oggi è la volta della generosità di Domenico e Luca Longo.

Ce la racconta Angelo Parola, capo distaccamento fossanese, che sottolinea come "a sensibilità e la stima verso il Corpo dei Vigili del Fuoco possano far la differenza".

Sabato 2 settembre i pompieri del distaccamento di Fossano hanno personalmente ringraziato i titolari della Longo SNC di Levaldigi, Domenico e Luca, per aver sostenuto il costo della riparazione del mezzo di prima partenza, l'Autopompa Serbatoio Iveco Stralis, ferma per un guasto. Ancora Parola: "Grazie per il vostro sostegno, che ci ha permesso di rendere di nuovo operativo il mezzo datoci in dotazione dal Comando di Cuneo!”.