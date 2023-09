L’Asl Cn2 organizza un percorso per caregiver familiari, volontari e badanti di anziani fragili

Prendersi cura di una persona anziana in una condizione di fragilità, affetta da patologie croniche o con uno stato di salute instabile, spesso con disabilità, comporta il dover affrontare una serie di difficoltà che possono cogliere impreparati i familiari che si trovano per la prima volta davanti a questa esperienza.

Sensibile a una tematica così difficile, l'Asl Cn2 si conferma a servizio della cittadinanza e organizza un percorso di 7 incontri nei quali esperti medici, dietisti, infermieri, psicologi, spiegheranno ai Caregiver familiari, ma anche ai badanti e ai volontari che si occupano dell’accudimento, come far fronte ai bisogni fisici e psicologici dell’anziano: si parlerà di prevenzione degli incidenti domestici, somministrazione dei farmaci, alimentazione, igiene della persona, nozioni base di primo soccorso, ma anche dei bisogni emotivi e relazionali dell’assistito e di chi se ne prende cura. Saranno anche presentati i servizi sanitari e sociali che possono supportare i Caregiver nel loro importante compito.

L’evento è organizzato dalla S.S.D. Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento attività di Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione – ASL CN2 “Alba-Bra”.

Gli incontri avranno luogo presso la Sala Multimediale dell’Asl Cn2 sita in via Vida 10 ad Alba. Il percorso si articola in un ciclo di 7 incontri, che si svolgeranno il lunedì a partire dal 2 ottobre fino al 13 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

La partecipazione è gratuita , ma con obbligo di iscrizione entro il 29 settembre 2023.

Per informazioni e adesioni: email: epidemiologia@aslcn2.it, tel: 0173/316650 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16).