Migranti e stagionali in via Pola, mercoledì incontro tra il sindaco Bo e il vescovo Brunetti

Lo aveva preannunciato Elisa Boschiazzo, assessore albese alle Politiche sociali, nei giorni scorsi: "È ora di agire in silenzio, confrontandosi con tutte le persone coinvolte nella gestione dei migranti e degli stagionali, senza fare proclami e cercando soluzioni pratiche a lungo termine". Dopo scambi, contatti informali e continui, domani, mercoledì 6 settembre, è stato convocato un tavolo a cui parteciperanno, oltre allo stesso assessore, il sindaco Carlo Bo e il vescovo, monsignore Marco Brunetti.

Le finalità sono chiare: trovare soluzioni per stagionali e migranti che sono privi di un posto letto e che non possono fare affidamento sul Centro di prima accoglienza, "chiuso per lavori di manutenzione e poi vandalizzato e occupato abusivamente", come aveva fatto sapere la Caritas albese. "La struttura sarà riaperta non appena saranno risolti i problemi relativi alla sicurezza, sia per chi fa volontariato all’interno e sia per le altre organizzazioni di volontariato operanti nella zona", aveva aggiunto in una nota.

Diverse persone continuano, intanto, a dormire in strada, nelle vicinanze del Centro di prima accoglienza. Dopo le 19 via Pola si riempie di materassi e di giacigli improvvisati. L'associazione culturale immigrati Alba, che gestisce i bagni e le docce pubbliche in piazza Prunotto, ci ha fatto sapere, intanto, che il numero di persone che usufruisce del servizio è in costante aumento, ma che la situazione rimane "sotto controllo e senza criticità".