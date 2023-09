Minitrekking partigiano in Valle Varaita ricordando l'Armistizio dell’8 settembre 1943

L’ Anpi di Verzuolo e Valle Varaita, riprende domenica 10 settembre la consuetudine del ‘minitrekking partigiano’.

A 80 anni dall’Armistizio dell’8 settembre 194, tra l’Italia e gli Angloamericani, che non solo segnò un punto di svolta, ma fu anche un presupposto certo di quanto sarebbe accaduto nei successivi 20 mesi, fino alla primavera del 1945, quando si concluse la Seconda Guerra Mondiale, si ripercorrono i sentieri della valle Varaita per ricordare gli uomini e le donne che presero parte alla Resistenza tra le montagne, molti dei quali perdendo la vita.

“Una data spartiacque della storia d’Italia - spiega Dario Pairano, presidente dell’associazione partigiani di Verzuolo e valle Varaita. - Per alcuni l’Armistizio fu un tradimento della parola data, per moltissimi una sperata ma fallace fine della guerra, per altri (la monarchia e i vertici civili e militari dello Stato) sinonimo di fuga ingloriosa. Per altri ancora, la morte della patria, per una minoranza, almeno all’inizio, la possibilità di riappropriarsi del proprio destino e se del caso di combattere per ciò in cui si crede.

Una data fondamentale quindi, ma anche presupposto e certo causa di quanto succederà di tragico, di drammatico e allo stesso tempo di esaltante fino alla primavera del ‘45.

In questa escursione – conclude Peirano - tenteremo di legare il senso delle scelte post 8 settembre con uno degli ultimi, clamorosi episodi di attacco vittorioso dei partigiani della Brigata Garibaldi della valle ai militi della Repubblica sociale”.

Il percorso ricalca in parte quello dell’attacco partigiano del 27 e 28 marzo 1944 al presidio fascista di Sampeyre.

Il ritrovo è previsto per le 8 alla porta di valle Segnavia a Brossasco.

Alle 8,30 partenza in auto per il Vallone di Gilba. Alle 9,15 si parcheggeranno le auto a Borgata Lantermini.

Il trekking inizierà alle 9,30 salendo verso Borgata Danna e il Colle Gilba.

Alle 12 pranzo al sacco al Colle del Prete.

Il rientro è previsto per le 14 con il ritorno attraverso il crinale verso Colle Malaura e discesa a Borgata Richetta, per poi raggiungere le auto a Borgata Lantermini.

In caso di cattivo tempo l'escursione sarà annullata.