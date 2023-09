SportAbili Alba lancia la festa del volontariato con grandi ospiti e una cena solidale

Energia, passione e un motto chiaro: “Se posso fare questo, posso fare tutto”. La finalità dell’associazione, che ha la sede in via Fontanassa a Roddi, è quella di promuovere lo sport inclusivo e il turismo accessibile per persone con disabilità. Sabato 9 settembre la solidarietà e la condivisione saranno protagonisti di un momento di festa tra tutti i volontari, e non mancheranno le sorprese, come spiega il vicepresidente Roberto Giacosa: "Abbiamo invitato tutti coloro che ci aiutano e che ci hanno dato una mano in passato: il nostro motore sono la solidarietà, il volontariato e lo sguardo rivolto verso il prossimo. Ci saranno tre ospiti importanti come Moreno Torricelli, allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Francesca Fenocchio, campionessa di Handbike e Nicola Dutto, pilota di moto, che ci racconteranno le loro storie".

La giornata sarà moderata da Paolo Tibaldi: le iniziative si svolgeranno nella splendida cornice del Maneggio Equi, a Roddi e proseguiranno con una cena solidale.

È necessario prenotarsi allo 0173/6156670 -366/9943748, entro domani, mercoledì 6 settembre: menù bambino 15 euro, cena adulto 25. Il ricavato servirà per favorire l’attività sportiva delle persone con disabilità.