Critiche agli Stati Uniti per la mancata ratifica del trattato sui test nucleari

Gli Stati Uniti hanno firmato il CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty), il trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari, ma non lo hanno ancora ratificato. Purtroppo, senza questo passaggio il trattato resta sulla carta. La ratifica americana, infatti, è indispensabile. E lo è anche quella di Cina, Israele e dei pochi altri Paesi che avevano partecipato alla Conferenza del Disarmo e che avevano già la tecnologia nucleare all’epoca. Come riporta il sito Strumenti Politici , il 29 agosto è stata celebrata presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite la Giornata mondiale contro i test nucleari. I rappresentanti di diversi Stati hanno fatto delle dichiarazioni in merito. Il presidente dell’Assemblea ONU Csaba Kőrösi ha messo in guardia dalla catastrofe che si avvicina sempre di più e che deve essere sventata vietando finalmente i test nucleari in maniera completa e ufficiale. Il rappresentate di Kiribrati Teburoro Tito ha rammentato che la popolazione del suo Paese soffre ancora oggi degli effetti dei test condotti da britannici e americani alcuni decenni fa e invita la comunità internazionale a interessarsi di questo problema. Il capo delegazione UE Silvio Gonzato ha detto che l’entrata in vigore del CTBT è un priorità dell’Unione. La sottosegretaria di Stato USA Bonnie Denise Jenkins ha detto che Washington da 30 anni non sta svolgendo alcun test e appoggia formalmente il trattato. Però non accenna all’ammodernamento dei missili intercontinentali americani né agli esperimenti “subcritici”. Questi ultimi non sono espressamente proibiti dal trattato, ma sono pur sempre test che riguardano l’arsenale nucleare del Paese. Persino il segretario esecutivo dell'Organizzazione del CTBT Robert Floyd non ci trova nulla di scandaloso, perché gli USA rispettano la lettera del trattato. Tuttavia ne violano lo spirito, teso all’eliminazione totale del pericolo nucleare sulla terra.