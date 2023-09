Pasticceria Costè: un anno di Dolci Successi nel Cuore di Borgo San Dalmazzo

In un pittoresco angolo del cuore di Borgo San Dalmazzo, un anno fa, un grande sogno prendeva vita. Corinne Tammaro e Stefano Lo Iacono, due giovani appassionati di Pasticceria, aprirono le porte della Pasticceria Costè per la prima volta, portando con sé la loro dedizione alla creazione di dolci artigianali straordinari.



Oggi, mentre la Pasticceria Costè festeggia il primo anniversario insieme a tutto il giovane staff dell’attività, ripercorriamo le tappe del suo primo dolce traguardo.



Quella di Costè è una storia di passione e perseveranza. Corinne e Stefano coltivarono la loro passione per la pasticceria durante gli anni di formazione presso la rinomata scuola di pasticceria ALMA. Armati di competenza e creatività, si spostarono nel Nord Italia per affinare le loro abilità attraverso diverse esperienze lavorative come pasticcieri in note attività tra cui un Ristorante Stellato nel cuore delle Langhe.



Queste esperienze lavorative non solo affinarono le loro competenze, ma consolidarono anche la loro determinazione a creare un luogo speciale a Borgo San Dalmazzo. Ciò che rende la Pasticceria Costè unica è l'attenzione ai dettagli e l'amore per l'arte della pasticceria. Ogni dolce è realizzato con ingredienti di prima qualità.



Dall'inconfondibile aroma dei croissant appena sfornati preparati con lievito madre, alla delicata perfezione delle torte decorate a mano, alla pasticceria mignon e monoporzione, gelati, biscotti: ogni creazione è una testimonianza dell'impegno di Corinne e Stefano nel portare la gioia ai loro clienti attraverso i sapori.



In un anno, Costè ha guadagnato un seguito fedele tra i residenti di tutta la provincia di Cuneo e oltre. La loro presenza su Instagram e Facebook ha contribuito a creare una community online di amanti della pasticceria che condividono le loro creazioni, i loro momenti di dolcezza e il loro affetto per la loro piccola grande attività.



Questa interazione tra il negozio e la sua community ha reso Costè molto più di una semplice pasticceria: è diventato un luogo di ritrovo per amici e famiglie.



“Il 5 settembre 2022 aprivamo le porte del nostro grande sogno, che i nostri cari clienti hanno reso realtà, grazie all’entusiasmo nell’assaggiare le nostre creazioni dolci e salate”, affermano Corinne e Stefano. “Grazie a loro e al nostro team, siamo stati ogni giorno sempre più stimolati a studiare, creare e sperimentare, in una sola parola: a migliorarci, per non accontentarci mai, continuando a raggiungere incredibili traguardi insieme. Siamo felicissimi di avere un pubblico così affezionato a noi. Buon Compleanno Famiglia Costè, Buon Compleanno a tutti noi!”.



Mentre Costè festeggia il suo primo anno di attività, il futuro è promettente. I due giovani, sostenuti dalle rispettive famiglie e insieme al loro staff, hanno in serbo nuove creazioni e piani per espandere la loro offerta, nella continua ricerca di nuove sfide stimolanti.



In questo primo anno, la Pasticceria Costè ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà con passione, dedizione, una buona dose di zucchero a velo e tanto amore. Mentre Borgo San Dalmazzo continua a godere dei golosi tesori di Costè, possiamo solo immaginare cosa ci riserverà il futuro, ma una cosa è certa: sarà delizioso.



Auguri, Costè, per un futuro saporito e ricco di dolci successi!