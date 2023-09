A Monforte d'Alba la mostra personale "Terra Omnia" dell'artista Andrés Avré

A Monforte d'Alba da venerdì 15 settembre a domenica 30 settembre presso l'Oratorio Sant'Agostino, avrà luogo la personale di Andrés Avré dal titolo: "Terra Omnia", l'ultima collezione di opere dell'artista, omaggio alla terra intesa come suolo, materia vivente, organismo che genera, plasma, distrugge, ricrea.

Le scansioni della stagione pittorica di Andrés Avré appartengono a un tempo di personali e appartate ricerche, a una dimensione dove segno e vibrazioni cromatiche stabiliscono determinate connessioni con l’immagine evocata, con una narrazione che sottolinea una concreta, dirompente energia.

Vi è nell’artista la volontà di trasmettere una misura espressiva senza condizionamenti e ripensamenti, senza limiti nel consegnare e consegnarci il senso profondo della lettura personalissima del paesaggio e della materia.

Nella nuova collezione Terra Omnia, tutto è affidato a un’armoniosa tavolozza di colori che declina le sfumature del suolo: dal tortora ai marroni,dalle ocre alle terre d'ombra, in un racconto che tende alla purezza e alla meraviglia, pur non dimenticando le inevitabili fratture, i gemiti e gli sconvolgimenti di una terra da cui tutto deriva.

Andrés Avré nasce a Torino nel 1966, dopo alcune esperienze nel mondo del fumetto e dell'illustrazione approda in età matura all'informale e si trasferisce a Monforte d'Alba dove crea uno spazio espositivo personale: la Temporary Forge, nel cuore del centro storico del piccolo borgo di Langa. Il suo abitare stili e forme storicizzate come l'espressionismo astratto, l'informale materico e segnico,non gli impediscono di ricodificarli e fonderli completamente su se stesso, in modo originalissimo.

La stratificazione del colore, i graffiti, i segni e i toni che si accumulano e si dissolvono sono la trasposizione simbolica del suo indagare la mutevolezza dell'identità.

Terra Omnia si svolgerà come detto dal 15 settembre al 30 settembre all'Oratorio Sant'Agostino di Piazza Antica Chiesa con orario dal Lunedì alla Domenica ore 10.00 - 18.00. In altri orari su prenotazione: andresavre@gmail.com 3494307607